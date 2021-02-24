Первая поставка вакцины по программе COVAX. Фото: WHO, UNICEF

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COVAX осуществила первую доставку вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Африканская Гана стала первой страной, получившей препарат в рамках глобальной инициативы. Сюда 24 февраля доставили первый транш в 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Oxford, лицензированной Индийским институтом сывороток. Об этом сообщается на веб-странице Всемирной организации ЮНИСЕФ.

Отмечается, что за время пандемии коронавирусом в Гане заразились 80,7 тыс. человек, более 580 жителей страны скончались.

Как известно, инициированная ВОЗ программа COVAX планирует в 2021 году раздать разным странам около 2 млрд доз коронавирусной вакцины. Украина планирует получить по этой программе 8 млн доз вакцин.

Препарат начнут поставлять в страну с конца первого квартала 2021 года. Правительство рассчитывает получить всю партию до конца первого полугодия. В Украину должны поставить 22 млн доз вакцины из разных источников.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что международный механизм COVAX запланировал поставки вакцины от коронавируса на конец февраля 2021 года. Однако основная часть поставок препаратов для вакцинации от COVID-19 придется на март.

В COVAX убеждали, что планируют к середине года распределить более 300 млн доз вакцины. Дозы для иммунизации 3,3% населения получат около 145 стран-участниц COVAX.