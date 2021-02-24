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Ракурс
Первая поставка вакцины по программе COVAX. Фото: WHO, UNICEF

COVAX осуществила первую доставку вакцины от COVID-19 (ФОТО, ВИДЕО)

24 фев 2021, 17:07
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COVAX осуществила первую доставку вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Африканская Гана стала первой страной, получившей препарат в рамках глобальной инициативы. Сюда 24 февраля доставили первый транш в 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Oxford, лицензированной Индийским институтом сывороток. Об этом сообщается на веб-странице Всемирной организации ЮНИСЕФ.

Отмечается, что за время пандемии коронавирусом в Гане заразились 80,7 тыс. человек, более 580 жителей страны скончались.

Первая поставка вакцины по программе COVAX. Фото: WHO, UNICEF

Первая поставка вакцины по программе COVAX. Фото: WHO, UNICEF

Первая поставка вакцины по программе COVAX. Фото: WHO, UNICEF

Как известно, инициированная ВОЗ программа COVAX планирует в 2021 году раздать разным странам около 2 млрд доз коронавирусной вакцины. Украина планирует получить по этой программе 8 млн доз вакцин.

Препарат начнут поставлять в страну с конца первого квартала 2021 года. Правительство рассчитывает получить всю партию до конца первого полугодия. В Украину должны поставить 22 млн доз вакцины из разных источников.

Первая поставка вакцины по программе COVAX. Фото: WHO, UNICEF

Первая поставка вакцины по программе COVAX. Фото: WHO, UNICEF


Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что международный механизм COVAX запланировал поставки вакцины от коронавируса на конец февраля 2021 года. Однако основная часть поставок препаратов для вакцинации от COVID-19 придется на март.

В COVAX убеждали, что планируют к середине года распределить более 300 млн доз вакцины. Дозы для иммунизации 3,3% населения получат около 145 стран-участниц COVAX.

Источник: Ракурс


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