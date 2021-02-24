Перша поставка вакцини за програмою COVAX. Фото: WHO, UNICEF

https://racurs.ua/ua/n150893-covax-zdiysnyla-pershu-dostavku-vakcyny-vid-covid-19-foto-video.html

Ракурс

COVAX здійснила першу доставку вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Африканська Гана стала першою країною, яка отримала препарат у рамках глобальної ініціативи. Сюди 24 лютого доставили перший транш у 600 тис. доз вакцини AstraZeneca/Oxford, ліцензованої Індійським інститутом сироваток. Про це повідомляється на веб-сторінці всесвітньої організації ЮНІСЕФ.

Зазначається, що за час пандемії коронавірусом в Гані інфікувалися 80,7 тис. осіб, понад 580 мешканців країни померли.

Як відомо, ініційована ВООЗ програма COVAX планує в 2021 році роздати різним країнам близько 2 млрд доз коронавірусної вакцини. Україна планує отримати за цією програмою 8 млн доз вакцин.

Препарат почнуть постачати в країну з кінця першого кварталу 2021 року. Уряд розраховує отримати всю партію до кінця першого півріччя. Загалом в Україну повинні поставити 22 млн доз вакцини з різних джерел.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що міжнародний механізм COVAX запланував поставки вакцини від коронавірусу на кінець лютого 2021 року. Однак основна частина поставок препаратів для вакцинації від COVID-19 припаде на березень.

У COVAX переконували, що планують до середини року розподілити понад 300 млн доз вакцини. Дози для імунізації 3,3% населення отримають близько 145 країн-учасниць COVAX.