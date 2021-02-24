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Ракурс
Перша поставка вакцини за програмою COVAX. Фото: WHO, UNICEF

COVAX здійснила першу доставку вакцини від COVID-19 (ФОТО, ВІДЕО)

24 лют 2021, 17:07
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COVAX здійснила першу доставку вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Африканська Гана стала першою країною, яка отримала препарат у рамках глобальної ініціативи. Сюди 24 лютого доставили перший транш у 600 тис. доз вакцини AstraZeneca/Oxford, ліцензованої Індійським інститутом сироваток. Про це повідомляється на веб-сторінці всесвітньої організації ЮНІСЕФ.

Зазначається, що за час пандемії коронавірусом в Гані інфікувалися 80,7 тис. осіб, понад 580 мешканців країни померли.

Перша поставка вакцини за програмою COVAX. Фото: WHO, UNICEF

Перша поставка вакцини за програмою COVAX. Фото: WHO, UNICEF

Перша поставка вакцини за програмою COVAX. Фото: WHO, UNICEF

Як відомо, ініційована ВООЗ програма COVAX планує в 2021 році роздати різним країнам близько 2 млрд доз коронавірусної вакцини. Україна планує отримати за цією програмою 8 млн доз вакцин.

Препарат почнуть постачати в країну з кінця першого кварталу 2021 року. Уряд розраховує отримати всю партію до кінця першого півріччя. Загалом в Україну повинні поставити 22 млн доз вакцини з різних джерел.

Перша поставка вакцини за програмою COVAX. Фото: WHO, UNICEF

Перша поставка вакцини за програмою COVAX. Фото: WHO, UNICEF


Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що міжнародний механізм COVAX запланував поставки вакцини від коронавірусу на кінець лютого 2021 року. Однак основна частина поставок препаратів для вакцинації від COVID-19 припаде на березень.

У COVAX переконували, що планують до середини року розподілити понад 300 млн доз вакцини. Дози для імунізації 3,3% населення отримають близько 145 країн-учасниць COVAX.

Джерело: Ракурс


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