Мобільні оператори змінюють тарифи — скільки заплатимо

Мобільні тарифи. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150894-mobilni-operatory-zminuut-taryfy-skilky-zaplatymo.html

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Мобільні тарифи знизяться після різкого зростання на початку року. Національна комісія регулювання зв’язку та інформатизації знизила міжоператорський тариф.

Відтепер з 1 липня 2021 року за хвилину вихідного дзвінка учасники ринку будуть платити 7 коп. за місцевий виклик або 10 коп. за міжміський. Про це повідомляє прес-служба НКРЗІ.

В пояснювальній записці до документа НКРЗІ заявляє, що зниження мобільних тарифів було розроблено з метою зниження вартості дзвінків у фіксовані мережі. Таке зниження надасть споживачам можливість користуватися збільшеними обсягами пакетних хвилин на всі види послуг по тій самій вартості та зменшить вартість міжмережевих дзвінків.

Базові тарифи на дзвінки з мобільних коштуватимуть:

Київстар («Спілкування без кордонів») — 1,5 грн/хв;

Vodafone (SuperNet Turbo) — 0,6 грн/хв;

lifecell («Смарт Лайф») — 1 грн/хв.

Водночас оператори пропонують безліч тарифів, які включають безкоштовні хвилини на стаціонарні телефони. Зниження розрахункових такс повинно позитивно позначитися на користувачах, вважають у НКРЗІ. Вони отримають можливість користуватися збільшеними обсягами пакетних хвилин на всі види послуг і зменшення вартості міжмережевих дзвінків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні з січня 2021 року подорожчає мобільний зв’язок. Деякі тарифні плани у «Київстар», Vodafone і lifecell стануть дорожчими в січні 2021 року через інвестиції в 4G, інфляцію та зростання курсу валют.