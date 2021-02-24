Мобильные операторы меняют тарифы — сколько заплатим

Тарифы. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150894-mobilnye-operatory-menyaut-tarify-skolko-zaplatim.html

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Мобильные тарифы снизятся после резкого роста в начале года. Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации снизила межоператорский тариф.

Теперь с 1 июля 2021 года за минуту исходящего звонка участники рынка будут платить 7 коп. за местный вызов или 10 коп. за междугородний. Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.

В пояснительной записке к документу НКРСИ заявляет, что снижение мобильных тарифов было разработан с целью снижения стоимости звонков в фиксированной сети. Такое снижение предоставит потребителям возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды услуг по той же стоимости и уменьшит стоимость межсетевых звонков.

Базовые тарифы на звонки с мобильных будут стоить:

Киевстар («Общение без границ») — 1,5 грн/мин;

Vodafone (SuperNet Turbo) — 0,6 грн/мин;

lifecell («Смарт Лайф») — 1 грн/мин.

В то же время операторы предлагают множество тарифов, включающих бесплатные минуты на стационарные телефоны. Снижение расчетных такс должно положительно сказаться на пользователях, считают в НКРС. Они получат возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды услуг и уменьшение стоимости межсетевых звонков.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине с января 2021 года подорожает мобильная связь. Некоторые тарифные планы в «Киевстар», Vodafone и lifecell станут дороже в январе 2021 году из-за инвестиций в 4G, инфляции и роста курса валют.