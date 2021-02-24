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Дмитрий Пономаренко, фото: «Думская»
Подозреваемого в расчленении отца одессита переводят из СИЗО в психбольницуhttps://racurs.ua/n150892-podozrevaemogo-v-raschlenenii-otca-odessita-perevodyat-iz-sizo-v-psihbolnicu.htmlРакурс
Житель Одессы, которого подозревают в совершенном в январе жестоком убийстве двух человек, переводят из СИЗО в психиатрическую больницу со строгим наблюдением.
Соответствующее решение принял Киевский райсуд Одессы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у 30-летнего Дмитрия Пономаренко как в момент совершения преступления, так и сейчас наблюдаются признаки расстройства психической деятельности.
Вследствие этого мужчина не был способен осознавать свои действия и руководить ими, — подчеркивает пресс-служба суда.
По версии следствия, между Пономаренко и его отцом в течение длительного времени возникали конфликты, до 19 января 2021 года они проживали отдельно.
20 января между ними снова возникла ссора, в ходе которой 30-летний мужчина схватил нож и нанес своему 53-летнему отцу множественные удары, от которых тот скончался на месте. Впоследствии с помощью ножа подозреваемый расчленил труп отца.
На этом он не остановился и нанес множественные удары ножом 32-летнему квартиранту отца, который от полученных ранений также скончался на месте.
Пономаренко задержали, когда он ходил по улице с отрезанной человеческой головой в руках и обмотанный человеческими внутренними органами.
Напомним, во время задержания Пономаренко заявил полиции, что «он бог, которому не поклоняются».
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