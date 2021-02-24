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Погода в Украине. Фото: stihi.ru

Гололедица и до 16° тепла — погода в Украине на 25 февраля (КАРТА)

24 фев 2021, 16:33
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Погода в Украине 25 февраля будет довольно теплой, как для этой поры. Дождя или снега не ожидается, будет преобладать облачность с прояснениями.

Днем на дорогах страны, кроме юга и запада, гололедица. Температура воздуха ночью ожидается от 1° тепла в западных областях до 13° мороза на Донбассе. Днем воздух прогреется до 16° выше нуля по Цельсию. Ветер прогнозируют западный и юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 25 февраля ожидается без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−2° тепла, а днем — 6−8° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет переменчивой и облачной. Температуру воздуха ночью прогнозируют 5−7° с отметкой минус, днем 1−3° тепла.

Погода в Одессе завтра ожидается теплая и без осадков. Температурные показатели следующие — ночью от 1° мороза до 1° тепла, а днем 12−14° тепла.

Погодные условия во Львове в четверг предусматривают переменную облачность. Столбики термометров покажут ночью от 1° мороза до 1° тепла, а днем обещают 12−14° тепла.

Погода в Карпатах 25 февраля будет облачная, без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 1° мороза, а днем 12−16° тепла по Цельсию.

Погода в Украине на 25 февраля. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 25 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 24 февраля погода в Украине ожидалась облачная с прояснениями, в северных областях синоптики обещали местами дожди с мокрым снегом.

Источник: Ракурс


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