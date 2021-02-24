Пересадка коронавирусных легких убила женщину в США

Трансплантация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150890-peresadka-koronavirusnyh-legkih-ubila-jenschinu-v-ssha.html

Ракурс

В США женщина умерла спустя два месяца после трансплантации двойного легкого от донора, который был инфицирован коронавируса.

Это первый случай заражения коронавирусом при трансплантации органов. Об этом сообщает American Journal of Transplantation.

Известно, что женщина с хронической болезнью легких заразилась вирусом после пересадки органа в госпитале университета в Анн-Арбор. Уже спустя два дня после трансплантации медицинские работники заметили, что с пациенткой что-то не так — у нее был низкий сердечный индекс. На третий день у нее поднялась температура и появились проблемы с дыханием. Тест на коронавирус дал положительный результат.

Сообщается, что медики пытались бороться с вирусом препаратом «Ремдесивир», но состояние женщины только ухудшалось. А на 61-й день после трансплантации она умерла в результате дыхательной недостаточности, характеризующейся быстрым началом воспалительного процесса в легких. Хирург, который производил трансплантацию легких, также заразился коронавирусом.

Пожертвованные легкие поступили от женщины, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму в автомобильной катастрофе. Семья женщины утверждала, что у нее не было симптомов коронавируса. Анализ образцов донора и реципиента также дал отрицательный результат на коронавирус. Однако уже после случившегося исследователи повторно проанализировали образцы донора и обнаружили, что погибшая была инфицирована.

Отметим, что этот случай является чрезвычайно редким, поскольку вирус от донора к реципиенту передается в менее чем 1% случаев. Фактически, этот инцидент является единственным подтвержденным случаем передачи коронавируса от донора к реципиенту среди примерно 40 тыс. всех трансплантаций в 2020 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что симптомы коронавируса полностью исчезают у переболевших инфекцией только спустя шесть месяцев после выздоровления, выяснили ученые из Иерусалимского медицинского центра им. Шааре Зедека. Израильские ученые провели исследование, в котором приняли участие 166 добровольцев, выздоровевших от коронавируса.