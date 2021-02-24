Как долго сохраняются симптомы коронавируса у переболевших — ученые нашли ответ

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150880-kak-dolgo-sohranyautsya-simptomy-koronavirusa-u-perebolevshih-uchenye-nashli-otvet.html

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Симптомы коронавируса полностью исчезают у переболевших инфекцией только спустя шесть месяцев после выздоровления, выяснили ученые из Иерусалимского медицинского центра им. Шааре Зедека.

Израильские ученые провели исследование, в котором приняли участие 166 добровольцев, выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщает Times of Israel.

Сообщается, что во время исследований ученые обнаружили, что 94% пациентов даже спустя три месяца после выздоровления сообщали о симптомах коронавируса, в частности об отдышке. Однако большинство симптомов исчезали в течение шести месяцев. Кроме того, ученые выяснили, что 95% тех, кто вылечился от коронавируса, не имеют необратимого повреждения дыхательных путей или сердца.

Мы можем с осторожностью сообщить, на основании нашего исследования, что большинство симптомов прошли в течение трех-шести месяцев, — заявил профессор Габриель Избики.



Он также добавил, что регулярные занятия спортом после выздоровления способствовали ускорению процесса восстановления организма. Ученые заявляют, что регулярные занятия спортом включают активность три-четыре раза в неделю.

Напомним, ранее мы сообщали, что первое в мире исследование, которое предполагает заражение добровольцев коронавирусом, начнется вскоре в Великобритании. В исследовании примут участие до 90 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет — они будут подвергнуты действия COVID-19 в безопасной и контролируемой среде.