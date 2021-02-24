Як довго зберігаються симптоми коронавірусу у перехворілих — вчені знайшли відповідь

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150880-yak-dovgo-zberigautsya-symptomy-koronavirusu-u-perehvorilyh-vcheni-znayshly-vidpovid.html

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Симптоми коронавірусу повністю зникають у перехворілих на інфекцію лише через шість місяців після одужання, з’ясували вчені з Єрусалимського медичного центру ім. Шааре Зедека.

Ізраїльські науковці провели дослідження, участь у якому взяли 166 добровольців, які видужали від коронавірусу. Про це повідомляє Times of Israel.

Повідомляється, що під час досліджень науковці виявили, що 94% пацієнтів навіть через три місяці після одужання повідомляли про симптоми коронавірусу, зокрема задишку. Проте більшість симптомів зникала впродовж шести місяців. Окрім того, вчені з’ясували, що 95% тих, хто вилікувався від коронавірусу, не мають незворотного пошкодження дихальних шляхів або серця.

Ми можемо з обережністю повідомити на підставі нашого дослідження, що більшість симптомів минули впродовж трьох-шести місяців, — заявив професор Габрієль Ізбікі.



Він також додав, що регулярні заняття спортом після одужання сприяли пришвидшенню процесу відновлення організму. Вчені заявляють, що регулярні зайняття спортом включать активність три-чотири рази на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перше у світі дослідження, що передбачає зараження добровольців коронавірусом, почнеться невдовзі у Великій Британії. У дослідженні візьмуть участь до 90 здорових добровольців віком від 18 до 30 років, які будуть піддані дії COVID-19 в безпечному та контрольованому середовищі.