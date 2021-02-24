Українцям дозволили змінювати по батькові на власний розсуд, фото: firm.ua

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Кабмін дозволив українцям з 14 років змінювати по-батькові на власний розсуд.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду сьогодні, 24 лютого.

З 1 січня 2021 року набув чинності закон, згідно з яким фізична особа по досягненню 14 років має право змінювати по батькові на власний розсуд.

У зв’язку з цим уряд вніс відповідні зміни до п. 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, виключивши вже неактуальну норму, яка регулювала розгляд відповідних заяв.

Раніше в Україні по батькові можна було змінювати при досягненні 14-річного віку лише в разі зміни батьком власного імені або виключення відомостей про особу, як батька дитини, з актового запису про народження.

Нагадаємо, законопроект № 2450, який дозволяє українцям змінювати по батькові, Верховна Рада підтримала у листопаді 2020 року голосами 259 народних обранців.