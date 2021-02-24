Уряд знайшов 800 нелегальних соцзакладів, встановлюючи причини пожежі в Харкові, фото — Громадське

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Пожежа в будинку для літніх людей «Золотий час» спричинила перевірки аналогічних заходів по всій Україні. Обласні державні адміністрації виявили ще 786 подібних закладів, які працювали нелегально.

Урядова комісія заявила, що встановила причини пожежі в Харкові. Будинок для літніх людей «Золотий час» згорів через грубе та свідоме порушення вимог пожежної безпеки й підключення до будівлі електро- та газопостачання без отримання спеціальних дозволів.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 24 лютого під час засідання уряду розповів, що слідство знайшло на згарищі пошкоджені електричні кабелі і встановило, що під час загоряння був увімкнений електрообігрівач.

Це посилило навантаження на електросистему. Будівля була не обладнана протипожежним обладнанням, — пояснив Чернишов.

Крім того, підприємство, яке організувало будинок для літніх людей, не мало установчих документів. «Золотий час» працював неофіційно, оскільки держкомісія не знайшла у реєстрі відомостей про нього. Фаховий рівень його працівників не відповідав критеріям. Крім того, в закладі не було кваліфікованих медиків.

Нагадаємо, під час пожежі 21 січня загинуло 15 людей, 14 тіл вже ідентифікували. Врятували людей на першому поверсі будинку, на другому пожежникам завадив сильний вогонь, а також решітки на вікнах. Пенсіонери були похилого віку і не могли швидко покинути будівлю.

Генпрокуратура розглядає три версії: підпал (занесення стороннього вогню), необережне поводження з електроприладами та вогнем у побуті, а також замикання електромережі.

Суд арештував усіх чотирьох підозрюваних — власника будівлі Славіка Акопяна, орендаря та фактичного організатора будинку для літніх людей В’ячеслава Кравченка, його дружину Ольгу, яка керувала закладом, й адміністратора Ігоря Мирончука.