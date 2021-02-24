Кабмин нашел 800 нелегальных соцучреждений, устанавливая причины пожара в Харькове

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Пожар в доме престарелых «Золотое время» вызвал проверки аналогичных учреждений по всей Украине. Областные государственные администрации обнаружили еще 786 подобных заведений, работавших нелегально.

Правительственная комиссия заявила, что установила причины пожара в Харькове. Дом престарелых «Золотое время» сгорел из-за грубого и сознательного нарушения требований пожарной безопасности и подключения к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев 24 февраля во время заседания правительства рассказал, что следствие нашло на пепелище поврежденные электрические кабели и установило, что во время возгорания был включен электрообогреватель.

Это усилило нагрузку на электросистему. Здание не имело противопожарного оборудования, — пояснил Чернышев.

Кроме того, предприятие, которое организовало дом престарелых, не имело учредительных документов. «Золотое время» работало неофициально, поскольку госкомиссия не нашла в реестре сведений о нем. Профессиональный уровень его работников не отвечал критериям. Кроме того, в заведении не было квалифицированных медиков.

Напомним, во время пожара 21 января погибли 15 человек, 14 тел уже идентифицировали. Спасли людей на первом этаже дома, на втором пожарным помешал сильный огонь, а также решетки на окнах. Пенсионеры были преклонного возраста и не смогли быстро покинуть здание.

Генпрокуратура рассматривает три версии: поджог (занесение постороннего огня), неосторожное обращение с электроприборами и огнем в быту, а также замыкание электросети.

Суд арестовал всех четверых подозреваемых — владельца здания Славика Акопяна, арендатора и фактического организатора доме престарелых Вячеслава Кравченко, его жену Ольгу, которая руководила учреждением, и администратора Игоря Мирончука.