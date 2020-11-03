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Ракурс
Українцям дозволили змінювати по батькові з 14 років, фото — pracyakremen.com.ua

Українцям дозволили змінювати по батькові з 14 років

3 лис 2020, 13:26
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У Верховній Раді дозволили громадянам України змінювати по батькові з 14 років.

Нардепи 3 листопада в другому читанні і в цілому проголосували за законопроект № 2450, що дозволяє змінювати по батькові. За таку ініціативу знайшлися голоси 259 депутатів.

Закон дозволив змінювати громадянам по батькові з 16 років, а з 14-річного віку по батькові змінити можна за згодою батьків/опікуна.


Якщо один з батьків проти, питання вирішується органами опіки та піклування, або в суді. До уваги береться виконання своїх обов’язків батьками та інші обставини, які можуть вплинути на рішення на користь інтересів дитини.

У першому читанні новацію розглянули в пардаменті у червні цього року. Законопроект внесли до Ради нардепи зі «Слуги народу».

Джерело: Ракурс


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