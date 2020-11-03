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Украинцам разрешили менять отчество с 14 лет, фото — pracyakremen.com.ua

Украинцам разрешили менять отчество с 14 лет

3 ноя 2020, 13:26
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В Верховной Раде разрешили гражданам Украины менять отчество с 14 лет.

Нардепы 3 ноября в втором чтении и в целом проголосовали за законопроект № 2450, позволяющий менять отчество. За такую ​​инициативу нашлись голоса 259 депутатов.

Закон разрешил менять гражданам отчество с 16 лет, а с 14-летнего возраста отчество изменить можно после согласия родителей/опекуна.


Если один из родителей против, вопрос решается органами опеки и попечительства, или в суде. При этом учитывается выполнение своих обязанностей родителями и другие обстоятельства, которые могут повлиять на решение в пользу интересов ребенка.

В первом чтении новшество рассмотрели в пардаменти в июне этого года. Законопроект внесли в Раду нардепы «Слуги народа».

Источник: Ракурс


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