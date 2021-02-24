Украинцам позволили менять отчество по своему усмотрению, фото: firm.ua

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Кабмин разрешил украинцам с 14 лет менять отчество по своему усмотрению.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 24 февраля.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон, согласно которому физическое лицо по достижению 14 лет имеет право изменять отчество по своему усмотрению.

В связи с этим правительство внесло соответствующие изменения в п. 3 Порядка рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица, исключив уже неактуальную норму, которая регулировала рассмотрение соответствующих заявлений.

Ранее в Украине отчество можно было менять при достижении 14-летнего возраста только в случае изменения отцом собственного имени или исключения сведений о лице, как отце ребенка, из актовой записи о рождении.

Напомним, законопроект № 2450, который позволяет украинцам менять отчество, Верховная Рада поддержала в ноябре 2020 года голосами 259 народных избранников.