Інфікувати коронавірусом здорових людей розпочнуть у Великій Британії, фото — pixabay

https://racurs.ua/ua/n150644-infikuvaty-koronavirusom-zdorovyh-ludey-rozpochnut-u-velykiy-brytaniyi.html

Ракурс

Перше у світі дослідження, що передбачає зараження добровольців коронавірусом, почнеться невдовзі у Великій Британії.

У дослідженні візьмуть участь до 90 здорових добровольців віком від 18 до 30 років, які будуть піддані дії COVID-19 в безпечному та контрольованому середовищі, повідомляє The Guardian.

Початкове випробування має на меті встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для інфікування, дослідити імунну відповідь організму і те, як вірус передається від людини до людини.

Вчені та лікарі будуть ретельно стежити за піддослідними цілодобово після контакту з вірусом.

Для зараження використовуватимуть варіант вірусу, який циркулював у Великій Британії у 2020 році, а не новий, більш небезпечніший штам.

«Ракурс» повідомляв, що мутації вірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, в Україні досі не вивчають. Тож точно не відомо, які саме з них зараз циркулюють в нашій державі і чи відрізняються вони в різних регіонах. Про це повідомили в Інституті молекулярної біології і генетики.