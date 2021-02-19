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Ракурс
Інфікувати коронавірусом здорових людей розпочнуть у Великій Британії, фото — pixabay

Інфікувати коронавірусом здорових людей розпочнуть у Великій Британії

19 лют 2021, 12:20
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Перше у світі дослідження, що передбачає зараження добровольців коронавірусом, почнеться невдовзі у Великій Британії.

У дослідженні візьмуть участь до 90 здорових добровольців віком від 18 до 30 років, які будуть піддані дії COVID-19 в безпечному та контрольованому середовищі, повідомляє The Guardian.

Початкове випробування має на меті встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для інфікування, дослідити імунну відповідь організму і те, як вірус передається від людини до людини.

Вчені та лікарі будуть ретельно стежити за піддослідними цілодобово після контакту з вірусом.


Для зараження використовуватимуть варіант вірусу, який циркулював у Великій Британії у 2020 році, а не новий, більш небезпечніший штам.

«Ракурс» повідомляв, що мутації вірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, в Україні досі не вивчають. Тож точно не відомо, які саме з них зараз циркулюють в нашій державі і чи відрізняються вони в різних регіонах. Про це повідомили в Інституті молекулярної біології і генетики.

Джерело: Ракурс


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