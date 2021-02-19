Инфицировать коронавирусом здоровых людей начнут в Великобритании, фото — pixabay

https://racurs.ua/n150644-inficirovat-koronavirusom-zdorovyh-ludey-nachnut-v-velikobritanii.html

Ракурс

Первое в мире исследование, предполагающее заражения добровольцев коронавирусом, начнется вскоре в Великобритании.

В исследовании примут участие до 90 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, они будут подвергнуты действию COVID-19 в безопасной и контролируемой среде, сообщает The Guardian.

Цель начального испытания является установить минималльное количество вируса, необходимое для инфицирования, а также исследовать иммунный ответ организма и то, как вирус передается от человека к человеку.

Ученые и врачи будут тщательно следить за подопытными круглосуточно после контакта с вирусом.

Для заражения хотят использовать вариант вируса, который циркулировал в Великобритании в 2020 году, а не новый, более опасный штамм.

«Ракурс» сообщал, что мутации вируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19 в Украине до сих пор не изучают. Поэтому точно не известно, какие именно из них сейчас циркулируют в нашем государстве и отличаются они в разных регионах. Об этом сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики.