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Ракурс
Нападавшие на Гандзюк знали, что кислота ее убьет – адвокат. Фото: Укринформ

Нападавшие на Гандзюк знали, что кислота ее убьет — адвокат (ФОТО)

19 фев 2021, 12:10
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Исполнители резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк знали, что кислота ее убьет.

Об этом стало известно в ходе исследования материалов дела на заседаниях 17 и 18 февраля, когда суд ознакомился со скриншотами историй поиска на технике нападающих, сообщается на странице «Кто заказал Катю Гандзюк» в Facebook.

Исполнители нападения гуглили серную кислоту. Узнавали ее свойства, условия хранения, место, где она продается. Выбирая средство для нападения они уже знали о том, что серная кислота — смертельно опасна. Нападавшие сознательно пошли на убийство, — прокомментировала адвокат потерпевших Евгения Закревская.

В то же время Владислав Мангер и его сообщник Алексей Левин утверждают, что исполнители выбрали метод самостоятельно.

Сейчас Левин и Мангер кричат ​​о том, что исполнители выбрали метод самостоятельно. Однако сами исполнители говорят, что им было предложено два варианта нападения на Катю: избиение с переломами рук и ног или серная кислота. Это доказывает, что заказчики и организаторы убийства понимали, что они убивают Катю Гандзюк, — говорится в сообщении.

Фото судебного заседания 17 февраля. Источник: Facebook


Фото судебного заседания 17 февраля. Источник: Facebook

Напомним, Сергей Торбин, один из организаторов резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, получил еще один приговор.

Источник: Ракурс


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