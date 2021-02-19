Нападавшие на Гандзюк знали, что кислота ее убьет – адвокат. Фото: Укринформ

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Ракурс

Исполнители резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк знали, что кислота ее убьет.

Об этом стало известно в ходе исследования материалов дела на заседаниях 17 и 18 февраля, когда суд ознакомился со скриншотами историй поиска на технике нападающих, сообщается на странице «Кто заказал Катю Гандзюк» в Facebook.

Исполнители нападения гуглили серную кислоту. Узнавали ее свойства, условия хранения, место, где она продается. Выбирая средство для нападения они уже знали о том, что серная кислота — смертельно опасна. Нападавшие сознательно пошли на убийство, — прокомментировала адвокат потерпевших Евгения Закревская.

В то же время Владислав Мангер и его сообщник Алексей Левин утверждают, что исполнители выбрали метод самостоятельно.

Сейчас Левин и Мангер кричат ​​о том, что исполнители выбрали метод самостоятельно. Однако сами исполнители говорят, что им было предложено два варианта нападения на Катю: избиение с переломами рук и ног или серная кислота. Это доказывает, что заказчики и организаторы убийства понимали, что они убивают Катю Гандзюк, — говорится в сообщении.

Напомним, Сергей Торбин, один из организаторов резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, получил еще один приговор.