Нападавшие на Гандзюк знали, что кислота ее убьет — адвокат (ФОТО)https://racurs.ua/n150643-napadavshie-na-gandzuk-znali-chto-kislota-ee-ubet-advokat-foto.htmlРакурс
Исполнители резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк знали, что кислота ее убьет.
Об этом стало известно в ходе исследования материалов дела на заседаниях 17 и 18 февраля, когда суд ознакомился со скриншотами историй поиска на технике нападающих, сообщается на странице «Кто заказал Катю Гандзюк» в Facebook.
Исполнители нападения гуглили серную кислоту. Узнавали ее свойства, условия хранения, место, где она продается. Выбирая средство для нападения они уже знали о том, что серная кислота — смертельно опасна. Нападавшие сознательно пошли на убийство, — прокомментировала адвокат потерпевших Евгения Закревская.
В то же время Владислав Мангер и его сообщник Алексей Левин утверждают, что исполнители выбрали метод самостоятельно.
Сейчас Левин и Мангер кричат о том, что исполнители выбрали метод самостоятельно. Однако сами исполнители говорят, что им было предложено два варианта нападения на Катю: избиение с переломами рук и ног или серная кислота. Это доказывает, что заказчики и организаторы убийства понимали, что они убивают Катю Гандзюк, — говорится в сообщении.
Напомним, Сергей Торбин, один из организаторов резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, получил еще один приговор.