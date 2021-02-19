Нападники на Гандзюк знали, що кислота її вб’є — адвокат. Фото: Укрінформ

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Виконавці резонансного вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк знали, що кислота її вб'є.

Про це стало відомо під час дослідження матеріалів справи на засіданнях 17 і 18 лютого, коли суд ознайомлювався зі скріншотами історій пошуку на техніці нападників, повідомляють на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк» у Facebook.

Виконавці нападу гуглили сірчану кислоту. Дізнавались про її властивості, умови зберігання, місце, де вона продається. Обираючи засіб для нападу вони вже знали про те, що сірчана кислота — смертельно небезпечна. Нападники свідомо пішли на вбивство, — прокоментувала адвокат потерпілих Євгенія Закревська.

Натомість Владислав Мангер та його спільник Олексій Левін стверджують, що виконавці обрали метод самостійно.

Зараз Левін та Мангер кричать про те, що виконавці обрали метод самостійно. Проте самі виконавці зазначають, що їм було запропоновано два варіанти нападу на Катю: побиття з переломами рук та ніг або сірчана кислота. Це доводить, що замовники та організатори вбивства розуміли, що вони вбивають Катю Гандзюк, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, Сергій Торбін, один з організаторів резонансного вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, отримав ще один вирок.