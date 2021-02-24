Сроки окончания пандемии коронавируса назвали в ВОЗ

https://racurs.ua/n150882-sroki-okonchaniya-pandemii-koronavirusa-nazvali-v-voz.html

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Когда закончится пандемия коронавирусной болезни COVID-19, рассказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Худший сценарий позади. Мы знаем о коронавирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда SARS-CoV-2 только начал распространяться, — цитирует Клюге датский телеканал DR.

По оценкам представителя ВОЗ, вирус и в дальнейшем будет распространяться в мире, однако необходимости в применении всех карантинных ограничений уже не будет. Пандемия закончится в начале 2022 года. По мнению Крюге, это вероятное развитие событий, однако точный результат определить пока нельзя, пишет УНН.

Глава Европейского регионального бюро также назвал нормальным процессом появление новых мутаций коронавируса, поскольку вирус пытается приспособиться к человеку. По его словам, ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19, учитывая появление новых штаммов SARS-CoV-2. Крюге также не исключил совершенствование COVID-вакцин для более эффективной борьбы с новыми мутациями.

По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 111 млн человек. Болезнь унесла жизни более 2,46 млн. Вместе с тем, новый штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании, уже распространился на 101 страну. По данным ВОЗ на 23 февраля, случаи инфицирования «британским» вариантом SARS-CoV-2 — штаммом 20I/501Y.V1 — обнаружила и официально подтвердила 101 страна. Африканский штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР (20H/501Y.V2) зафиксировали в 51 стране.

В недельном отчете ВОЗ указано, что число зарегистрированных новых случаев заболевания в мире продолжает падать шестую неделю подряд.