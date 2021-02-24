Терміни закінчення пандемії коронавірусу назвали у ВООЗ

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Коли закінчиться пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, розповів глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге.

Найгірший сценарій позаду. Ми знаємо про коронавірус більше в порівнянні з 2020 роком, коли SARS-CoV-2 лише почав ширитися, — цитує Клюге данський телеканал DR.

За оцінками представника ВООЗ, вірус й надалі ширитиметься світом, проте необхідності у застосуванні всіх карантинних обмежень вже не буде. Пандемія закінчиться на початку 2022 року. На думку Крюге, це ймовірний розвиток подій, однак точний результат визначити наразі не можна, пише УНН.

Глава Європейського регіонального бюро також назвав нормальним процесом появу нових мутацій коронавірусу, оскільки вірус намагається пристосуватися до людини. За його словами, ВООЗ уважно стежить за ефективністю вакцин проти COVID-19, враховуючи появу нових штамів SARS-CoV-2. Крюге не виключив вдосконалення COVID-вакцин задля більш ефективної боротьби з новими мутаціями.

За даними ВООЗ, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 111 млн осіб. Хвороба забрала життя понад 2,46 млн. Водночас, новий штам коронавірусу, який вперше виявили у Великій Британії, вже поширився на 101 країну. За даними ВООЗ, станом на 23 лютого випадки інфікування «британським» варіантом SARS-CoV-2 — штамом 20I/501Y.V1 виявила й офіційно підтвердила 101 країна. Африканський штам коронавірусу, вперше виявлений у ПАР (20H/501Y.V2) зафіксували загалом у 51 країні.

У тижневому звіті ВООЗ вказано також, що кількість зареєстрованих нових випадків захворювання в світі продовжує падати шостий тиждень поспіль.