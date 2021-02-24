Грузия открывается для украинских туристов — условия

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Ракурс

Грузия отменяет ряд карантинных ограничений, а также с 1 марта открывает свои границы для граждан Украины.

Об этом, ссылаясь на слова премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, сообщает издание Agenda.

С 1 марта граждане Украины смогут путешествовать в Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования, сделанного за 72 часа до пересечения границы. На третий день своего пребывания в стране туристы обязаны пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет.

Отметим, что новое правило будет распространяться на туристов, прибывающих в Грузию прямым авиарейсом.

Уже с 25 февраля в Грузии снимают ряд ограничений. Так, например отелям на горнолыжных курортах разрешено возобновить полноценную работу, также с этого дня будет возобновлена ​​работа междугородного транспорта.

Подъемники на горнолыжных курортах будут открыты с 8 марта, а рестораны в помещении возобновят работу в Батуми с 1 марта, а в другой части Грузии с 8 марта (кроме выходных).

Напомним, что Грузия открыла свои границы для вакцинированных лиц с 1 февраля и сразу две украинские авиакомпании МАУ и SkyUp Airlines возобновили полеты из Киева в Тбилиси.

По данным Национальной администрации туризма, из-за пандемии COVID-19 в 2020 году Грузию посетило 1,5 млн туристов, что на 80,4% меньше чем в 2019 году.

Сейчас Министерство здравоохранения Украины внесло Грузию в «красный» список, то есть после возвращения необходимо сделать тест на COVID-19. Таким образом, для посещения Грузии придется трижды тестироваться на коронавирус.

«Ракурс» сообщал, что грузинские власти обсуждают варианты упрощения режима въезда в Грузию для визитеров из разных стран, в первую очередь стран ЕС, Персидского залива и Израиля, чтобы уже к лету 2021 года иметь возможность принимать всех туристов.