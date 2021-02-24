Грузія відкривається для туристів з України, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n150889-gruziya-vidkryvaietsya-dlya-turystiv-z-ukrayiny-umovy.html

Ракурс

Грузія скасовує ряд карантинних обмежень, а також з 1 березня відкриває свої кордони для громадян України.

Про це, посилаючись на слова прем'єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі, повідомляє видання Agenda.

З 1 березня громадяни України зможуть подорожувати до Грузії за умови наявності негативного результату ПЛР-тестування, зробленого за 72 години до перетину кордону. На третій день свого перебування в країні туристи зобов’язані пройти повторне ПЛР-тестування за свій рахунок.

Зазначимо, що нове правило поширюватиметься на туристів, які прибувають в Грузію прямим авіарейсом. На сухопутному кордонні чинні обмеження на сухопутному кордоні залишаються в силі.

Вже із 25 лютого в Грузії знімають ряд обмежень. Так, наприклад готелям на гірськолижних курортах дозволено відновити повноцінну роботу, також з цього дня буде відновлена робота міжміського транспорту.

Підйомники на гірськолижних курортах будуть відкриті з 8 березня, а ресторани в приміщенні відновлять роботу в Батумі з 1 березня, а в іншій частині Грузії з 8 березня (окрім вихідних).

Нагадаємо, що Грузія відкрила свої кордони для вакцинованих осіб з 1 лютого і одразу дві українські авіакомпанії МАУ та SkyUp Airlines відновили польоти із Києва в Тбілісі.

За даними Національної адміністрації туризму, через пандемію COVID-19 у 2020 році Грузію відвідало 1,5 млн туристів, що на 80,4% менше ніж у 2019 році.

Наразі Міністерство охорони здоров’я віднесло Грузію у «червоний» список, тобто після повернення з неї необхідно буде зробити тест на COVID-19. Таким чином, задля відвідування Грузії доведеться тричі тестуватися на коронавірус.

«Ракурс» повідомляв, що грузинська влада обговорює варіанти спрощення режиму в’їзду до Грузії для візитерів із різних країн, у першу чергу країн ЄС, Перської затоки та Ізраїлю, щоб вже до літа 2021 року мати можливість приймати всіх туристів.