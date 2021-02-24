Кличко показав Разумкову спосіб позбутися кнопкодавства в Раді. Фото: Віталій Кличко у Telegram

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Роботу системи голосування «Рада-4», яка встановлена у Київській міській раді, продемонстрували керівництву Верховної Ради.

Мер Києва Віталій Кличко показав спікеру парламенту Дмитру Разумкову, як у столичній міській раді працює система голосування, що унеможливлює неперсональне голосування депутатів. Кличко продемонстрував, що реєстрація кожного депутата в системі відбувається за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. Про це 24 лютого мер повідомив у Telegram.

При цьому утримувати кнопки необхідно весь час, поки триває процедура голосування. Це унеможливлює кнопкодавство, яке так поширене у Верховній Раді. Крім того, «Рада-4» передбачає використання пультів, де можна ознайомитись з порядком денним засідання, проектами рішень Київради, а також записатися на виступ.

Кличко запевнив, що цю систему в Київраді встановили у 2015 році і відтоді не фіксувалося жодного випадку неперсонального голосування.

Якщо депутати не погоджуються з голосуванням за ті чи інші проекти рішень, вони виймають картки. Кворуму немає — і нам потрібно шукати компроміс, — розповів Кличко.



Нагадаємо, спікер ВРУ Дмитро Разумков на засідання погоджувальної ради голів фракцій і груп 15 лютого анонсував нові заходи, які допоможуть викорінити кнопкодавство, або неособисте голосування нардепів у парламенті. Планується блокувати робочі місця народних депутатів, прив’язувати картки для голосування до робочих місць та встановлювати нові камери у сесійній залі.