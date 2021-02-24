Парашут марсохода Perseverance містив шифр, фото: Associated Press

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Ракурс

Марсохід Perseverance 18 лютого здійснив посадку на Марс.

Його величезний 21-метровий парашут містив секретне повідомлення, яке залишив любитель головоломок з команди обслуговування космічних апаратів, повідомляє агентство Associated Press.

Інженер Ян Кларк зашифрував у помаранчево-білих смугах парашута фразу «Dare Mighty Things» («Зважитися на велике»). Це слова з однієї з промов президента США Теодора Рузвельта, які прикрашають стіни Лабораторії реактивного руху (JPL) у Пасадені (Каліфорнія), де розташована штаб-квартира місії.

Також у парашуті було зашифровано GPS-координати штабу місії.

Зазначається, що Кларк задумав залишити шифр ще два роки тому.

За його словами, про наявність зашифрованого повідомлення знали лише шість осіб. Під час трансляції прес-конференції у 22 лютого, коли зображення розкритого парашута стало доступне широкій громадськості, інженери залишили підказку.

Всього близько шести годин знадобилося користувачам інтернету, щоб прочитати це зашифроване послання. Кларк пообіцяв, що наступного разу буде «більш винахідливим».

Нагадаємо, нещодавно NASA опублікувало відео посадки Perseverance на Марс, на якому можна побачити цей парашут.