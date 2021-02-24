Парашют марсохода Perseverance содержал шифр, фото: Associated Press

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Ракурс

Марсоход Perseverance 18 февраля совершил посадку на Марс.

Его огромный 21-метровый парашют содержал секретное сообщение, которое оставил любитель головоломок из команды обслуживания космических аппаратов, сообщает агентство Associated Press.

Инженер Ян Кларк зашифровал в оранжево-белых полосах парашюта фразу «Dare Mighty Things» («Решиться на большое»). Это слова из одной из речей президента США Теодора Рузвельта, которые украшают стены Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене (Калифорния), где расположена штаб-квартира миссии.

Также в парашюте были зашифрованы GPS-координаты штаба миссии.

Отмечается, что Кларк задумал оставить шифр еще два года назад.

По его словам, о наличии зашифрованного сообщения знали только шесть человек. Во время трансляции пресс-конференции в 22 февраля, когда изображение раскрытого парашюта стало доступно широкой общественности, инженеры оставили подсказку.

Всего около шести часов понадобилось пользователям интернета, чтобы прочитать это зашифрованное послание. Кларк пообещал, что в следующий раз будет «более изобретательным».

Напомним, недавно NASA опубликовало видео посадки Perseverance на Марс, на котором можно увидеть этот парашют.