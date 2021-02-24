Домохозяйка. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150886-jenschina-otsudila-pochti-8-tys-dollarov-vo-vremya-razvoda-za-domashnuu-rabotu-v-brake.html

Ракурс

Женщина в Китае отсудила 7,7 тыс. долларов у своего бывшего мужа за бесплатную домашнюю работу, на которую она тратила в среднем более четырех часов в сутки в течение пяти лет.

Суд по разводам в Пекине обязал мужчину компенсировать жене домашнюю работу, которую оценили в 50 тыс. Юаней (7,7 тыс. долларов). Об этом сообщает BBC.

По данным суда, в прошлом году человек по фамилии Чэнь подал на развод со своей женой Ван после пяти лет брака. Сначала женщина не хотела расставаться, но впоследствии попросила финансовой компенсации за безвозмездную домашнюю работу и уход за ребенком. Она объяснила это тем, что Чэнь не помогал ей в домашних делах.

Пекинский окружной суд Фаншань решил дело в ее пользу. Теперь бывший муж обязан выплачивать ежемесячные алименты в размере 2 тыс. юаней (примерно 300 долларов), а также единовременную компенсацию в 50 тыс. юаней. Главенствующий судья заявил, что раздел общего имущества супругов после свадьбы обычно предполагает разделение материального имущества, а работа по дому составляет нематериальную стоимость.

Постановление приняли согласно новому гражданскому кодексу, который вступил в силу в Китае в этом году. Согласно новому закону, супруг вправе требовать компенсацию при разводе, если он или она несут большую ответственность за воспитание детей, уход за пожилыми родственниками и помогают партнерам в работе.

Дело вызвало бурные дебаты в соцсетях. Многие возмутился недостаточной суммой компенсации. Другие указывали, что мужчины должны брать на себя больше домашних обязанностей. Также пользователи призывали женщин не бросать работу ради брака.

Я поражена, полный рабочий день домохозяйки недооценивают. В Пекине только труд няни за год стоит более 50 тыс. юаней, — говорится в одном из комментариев.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп проиграл в суде американской порноактрисе Сторми Дэниелс. Она отсудила у него 44 тыс. долл. и добилась права рассказать о сексуальной связи с президентом США.