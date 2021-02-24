Майже 8 тис. доларів за хатню працю відсудила жінка під час розлучення

Домогосподарка. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150886-mayje-8-tys-dolariv-vidsudyla-pid-chas-rozluchennya-jinka-za-hatnu-pracu.html

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Жінка у Китаї відсудила 7,7 тис. доларів у свого колишнього чоловіка через безоплатну хатню працю, на яку вона витрачала у середньому понад чотири години на добу впродовж п’яти років.

Суд із розлучень у Пекіні зобов’язав чоловіка компенсувати дружині хатню роботу, яку оцінили у 50 тис. юанів (7,7 тис. доларів). Про це повідомляє BBC.

За даними суду, минулого року чоловік на прізвище Чень подав на розлучення зі своєю дружиною Ван після п’яти років шлюбу. Спочатку жінка не хотіла розлучатися, але згодом попросила фінансової компенсації за безоплатну хатню працю та догляд за дитиною. Вона пояснила це тим, що Чень не допомагав їй у домашніх справах.

Пекінський окружний суд Фаншань вирішив справу на її користь. Тепер чоловік зобов’язаний виплачувати щомісячні аліменти у розмірі 2 тис. юанів (приблизно 300 доларів), а також одноразову компенсацію у 50 тис. юанів. Головуючий суддя заявив, що поділ спільного майна подружжя після одруження зазвичай передбачає поділ матеріального майна, а робота по дому становить нематеріальну вартість.

Постанову ухвалили згідно з новим цивільним кодексом, який набрав чинності в Китаї цього року. Згідно з новим законом, чоловік або дружина мають право вимагати компенсації при розлученні, якщо він або вона несуть більшу відповідальність за виховання дітей, догляд за літніми родичами та допомагають партнерам в роботі.

Справа викликали бурхливі дебати у соцмережах. Багато хто обурився замалою сумою компенсації. Інші вказували, що чоловіки повинні брати на себе більше хатніх обов’язків, а також закликали жінок не кидати роботу заради шлюбу.

Я вражена, повний робочий день домогосподарки недооцінюють. У Пекіні лише праця няні за рік коштує понад 50 тис. юанів, — зазначено в одному з коментарів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп програв у суді американській порноакторці Стормі Деніелс. Вона відсудила у нього 44 тис. дол. та домоглася права розповісти про сексуальний зв’язок із президентом США.