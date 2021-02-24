Нафтопровід Медведчука потрапив під арешт

https://racurs.ua/ua/n150885-naftoprovid-medvedchuka-potrapyv-pid-aresht-foto.html

Ракурс

Арешт на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», який пов’язують з Віктором Медведчуком, наклав 23 лютого Вищий антикорупційний суд України на підставі доказів, зібраних Національним антикорупційним бюро та СБУ.

Арештовано все майно стратегічного об'єкта: інфраструктура, будівлі та споруди, розташовані в Україні. Воно буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), — інформує прес-центр СБУ.

Зараз спецслужба та НАБУ проводять заходи з передачі усього об'єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства «Укртранснафта».

Йдеться про будівлі, споруди, лінійні ділянки, технологічні об'єкти тощо, які розташовані на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей.

Нагадаємо, накладення арешту ініційовано в межах розслідування обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», що проходить територією України, суб'єктам господарювання, які можливо причетні до Росії. Цю схему НАБУ та САП розслідують із 2017 року.

19 лютого президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід «Прикарпатзападтранс», увівши у дію рішення РНБО. ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» зі статутним капіталом 105,56 млн грн належить «Нафтобітумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% якої пов’язують із Віктором Медведчуком) та Анатолію Шеферу (1%).

Магістральний трубопровід був збудований за часів СРСР і мав перейти у власність держави, проте дочірня компанія російської АК «Транснафтопродукт» не передала цей трубопровід Україні. Згодом Рівненський суд визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за ТОВ «Прикарпатзахідтранс».