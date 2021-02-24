Частіше молитимуся за Україну — через вирок Стерненку з Банкової йде керівник експертів

https://racurs.ua/ua/n150884-chastishe-molytymusya-za-ukrayinu-cherez-vyrok-sternenku-z-bankovyi-yde-kerivnyk.html

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Справа і вирок Сергію Стерненку стали причиною відставки керівника експертної групи з внутрішньої і гуманітарної політики Офісу президента.

З Банкової йде Сергій Кошман. Він 24 лютого пояснив на своїй сторінці у Фейсбук, що «не може одночасно працювати на Банковій і ходити на протести до ОП».

Кошман був керівником експертної групи ОП, раніше працював у Міжнародному фонді «Відродження» і виконавчим директором The Aspen Institute.

Кошман також повідомив, що інших інструментів впливу на ситуацію в ОП, окрім відставки, поки не бачить.

Майже за рік переконався, що експертних порад там особливо не потребують. Після побаченого буду трохи частіше молитися за долю України, — написав Кошман.



Нагадаємо, що увечері 23 лютого Київ та ще 15 міст країни охопили протести, пов’язані із оголошенням вироку активісту та блогеру Стерненку. Він отримав 7 років тюрми за викрадення людини.