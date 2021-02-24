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Буду чаще молиться за Украину — из-за приговора Стерненку с Банковой идет руководитель экспертов

Буду чаще молиться за Украину — из-за приговора Стерненко с Банковой идет руководитель экспертов

24 фев 2021, 15:32
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Дело и приговор Сергею Стерненко стали причиной отставки руководителя экспертной группы по внутренней и гуманитарной политики Офиса президента.

С Банковой идет Сергей Кошман. Он 24 февраля объяснил на своей странице в Фейсбук, что «не может одновременно работать на Банковой и ходить на протесты к ОП».

Кошман был руководителем экспертной группы Офиса президента, ранее работал в Международном фонде «Возрождение» и исполнительным директором The Aspen Institute.

Кошман также сообщил, что других инструментов влияния на ситуацию в ОП, кроме отставки, он пока не видит.

Почти за год убедился, что в экспертных советах там особо не нуждаются. После увиденного буду немного чаще молиться за судьбу Украины, — написал Кошман.


Напомним, что вечером 23 февраля Киев и еще 15 городов страны охватили протесты, связанные с объявлением приговора активисту и блогеру Стерненко. Он получил 7 лет тюрьмы за похищение человека.

Источник: Ракурс


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