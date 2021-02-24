Выплату компенсаций пенсионерам отсрочило правительство

Правительство перенесло выплату компенсаций пенсионерам, фото: «То є Львів»

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Кабмин перенес с июля на октябрь 2021 года выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 грн для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.

Об этом говорится в постановлении правительства № 127 от 22 февраля, опубликованном пресс-службой Кабмина.

Таким образом, уже не с 1 июля, а с 1 октября 2021 года лица, которым исполнилось 75 лет и у которых ежемесячный размер пенсий с учетом надбавок и доплат, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы в Украине, до достижения возраста 80 лет будут получать ежемесячную компенсацию в размере до 400 грн.

Соответствующие доплаты пенсионеры будут получать с даты достижения ими этого возраста.

Стоит добавить, что Минфин в начале февраля пересмотрел в сторону повышения прогноз выплат по государственному долгу Украины в I квартале 2021 года, увеличив его на 7,25 млрд грн (до 146,1 млрд грн). В ведомстве отмечают, что это не предел, поскольку традиционно пиковые выплаты по госдолгу приходятся на II и III кварталы года.