Шмыгаль рассказал, когда вырастут пенсии

Денис Шмыгаль, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n150875-shmygal-rasskazal-kogda-vyrastut-pensii.html

Ракурс

Пенсии в Украине вырастут на 11% с 1 марта.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Такая индексация — это обязанность правительства перед украинскими пенсионерами, — отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что правительство подало в Верховную Раду законопроект, который предлагает закрепить ежегодную дату индексации 1 марта и осуществлять ее для всех категорий пенсионеров — включая ученых и военнослужащих.

Шмыгаль также отметил, что в прошлом году в Украине были установлены ежегодные доплаты к пенсиям в размере 500 грн для людей в возрасте от 80 лет. В этом году дополнительные доплаты также должны получить люди старше 75 лет.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что пенсии в 2020 году будут повышены для около 8 млн украинцев, в среднем размер выплаты должен вырасти на 308 грн.