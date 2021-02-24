Шмигаль розповів, коли зростуть пенсії

Денис Шмигаль, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n150875-shmygal-rozpoviv-koly-zrostut-pensiyi.html

Ракурс

Пенсії в Україні зростуть на 11% з 1 березня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Така індексація — це обов’язок уряду перед українськими пенсіонерами, — наголосив Шмигаль.

Прем'єр додав, що уряд подав до Верховної Ради законопроект, який пропонує закріпити щорічну дату індексації 1 березня і здійснювати її для всіх категорій пенсіонерів — включно з науковцями та військовослужбовцями.

Шмигаль також зазначив, що минулого року в Україні були встановлені щорічні доплати до пенсій в розмірі 500 грн для людей віком від 80 років. Цього року додаткові доплати також мають отримати люди, старші 75 років.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що пенсії у 2020 році будуть підвищені для близько 8 млн українців, у середньому розмір виплати має зрости на 308 грн.