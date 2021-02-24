Виплату компенсацій пенсіонерам відтермінував уряд

Уряд переніс виплату компенсацій пенсіонерам, фото: «То є Львів»

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Ракурс

Кабмін переніс з липня на жовтень 2021 року виплату щомісячної компенсації в розмірі до 400 грн для пенсіонерів віком від 75 до 80 років.

Про це йдеться у постанові уряду № 127 від 22 лютого, опублікованій прес-службою Кабміну.

Таким чином, вже не з 1 липня, а з 1 жовтня 2021 року особи, яким виповнилося 75 років і у яких щомісячний розмір пенсій з урахуванням надбавок і доплат, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, до досягнення віку 80 років отримуватимуть щомісячну компенсацію в розмірі до 400 грн.

Відповідні доплати пенсіонери отримуватимуть з дати досягнення ними цього віку.

Варто додати, що Мінфін на початку лютого переглянув у бік підвищення прогноз виплат за державним боргом України у I кварталі 2021 року, збільшивши його на 7,25 млрд грн (до 146,1 млрд грн). У відомстві наголошують, що це не межа, оскільки традиційно пікові виплати за держборгом припадають на II і III квартали року.