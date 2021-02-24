Нефтепровод Медведчука попал под арест (ФОТО)

Нефтепровод Медведчука попал под арест

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Арест на часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», который связывают с Виктором Медведчуком, наложил 23 февраля Высший антикоррупционный суд Украины на основании доказательств, собранных Национальным антикоррупционным бюро и СБУ.

Арестовано все имущество стратегического объекта: инфраструктура, здания и сооружения, расположенные в Украине. Оно будет передано от коммерческой структуры к Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), — информирует пресс-центр СБУ.

Сейчас спецслужба и НАБУ проводят мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества «Укртранснафта».

Речь идет о зданиях, сооружениях, линейных участках, технологических объектах и тп, расположенных на территории Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей.

Напомним, наложение ареста инициировано в рамках расследования обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования, которые возможно причастны к России. Эту схему НАБУ и САП расследуют с 2017 года.

19 февраля президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность нефтепровод «Прикарпатзападтранс», введя в действие решение СНБО. ООО «ПрикарпатЗападтранс» с уставным капиталом 105,56 млн грн принадлежит «Нефтебитумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% которой связывают с Виктором Медведчуком) и Анатолию Шеферу (1%).

Магистральный трубопровод был построен во времена СССР и должен был перейти в собственность государства, однако дочерняя компания российской АК «Транснефтепродукт» не передала этот трубопровод Украине. Впоследствии Ровенский суд признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ООО «ПрикарпатЗападтранс».