Кличко показал Разумкову способ избавиться от кнопкодавства в Раде. Фото: Виталий Кличко в Telegram

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Работу системы голосования «Рада-4», которая установлена в Киевском городском совете, продемонстрировали руководству Верховной Рады.

Мэр Киева Виталий Кличко показал спикеру парламента Дмитрию Разумкову, как в столичном городском совете работает система голосования, что делает невозможным неперсональное голосование депутатов. Кличко продемонстрировал, что регистрация каждого депутата в системе происходит с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. Об этом 24 февраля мэр сообщил в Telegram.

При этом удерживать кнопки необходимо все время, пока продолжается процедура голосования. Это делает невозможным кнопкодавство, которое так распространено в Верховной Раде. Кроме того, «Рада-4» предполагает использование пультов, где можно ознакомиться с повесткой дня заседания, проектами решений Киевсовета, а также записаться на выступление.

Кличко заверил, что эту систему в Киевсовете установили в 2015 году и с тех пор не фиксировалось ни одного случая неперсонального голосования.

Если депутаты не соглашаются с голосованием за те или иные проекты решений, они вынимают карточки. Кворума нет — и нам нужно искать компромисс, — рассказал Кличко.



Напомним, спикер ВРУ Дмитрий Разумков на заседание согласительного совета глав фракций и групп 15 февраля анонсировал новые меры, которые помогут искоренить кнопкодавство, или неличное голосование нардепов в парламенте. Планируется блокировать рабочие места народных депутатов, привязывать карточки для голосования к рабочим местам и устанавливать новые камеры в сессионном зале.