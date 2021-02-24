Пересадка коронавірусних легень вбила жінку в США

Легені. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150890-peresadka-koronavirusnyh-legen-vbyla-jinku-v-ssha.html

Ракурс

У США жінка померла через два місяці після трансплантації подвійної легені від донора, який був інфікований коронавірусом.

Це перший випадок зараження коронавірусом під час трансплантації органів. Про це повідомляє American Journal of Transplantation.

Відомо, що жінка з хронічною хворобою легень заразилася вірусом після пересадки органу в госпіталі університету в Анн-Арбор. Вже через два дні після трансплантації медичні працівники помітили, що з пацієнткою щось не так — у неї був низький серцевий індекс. На третій день у неї піднялася температура і з’явилися проблеми з диханням. Тест на коронавірус дав позитивний результат.

Повідомляється, що медики намагалися боротися з вірусом препаратом «Ремдесівір», але стан жінки тільки погіршувався. А на 61-й день після трансплантації вона померла внаслідок дихальної недостатності, яка характеризується швидкими початком запального процесу в легенях. Хірург, який робив трансплантацію легенів, також заразився коронавірусом.

Донорські легені надійшли від жінки, яка отримала важку черепно-мозкову травму в автомобільній катастрофі. Сім’я жінки стверджував, що у неї не було симптомів коронавірусу. Аналіз зразків донора і реципієнта також дав негативний результат на коронавірус. Однак уже після того, що сталося дослідники повторно проаналізували зразки донора, і виявили, що загибла була інфікованою.

Зазначимо, що цей випадок є надзвичайно рідкісним, оскільки вірус від донора до реципієнта передається в менш ніж 1% випадків. Фактично, цей інцидент є єдиним підтвердженим випадком передачі коронавірусу від донора до реципієнта серед приблизно 40 тис. усіх трансплантацій у 2020 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що симптоми коронавірусу повністю зникають у перехворілих на інфекцію тільки через шість місяців після одужання, з’ясували вчені з Єрусалимського медичного центру ім. Шааре Зедека. Ізраїльські вчені провели дослідження, в якому взяли участь 166 добровольців, що видужали від коронавірусу.