Погода в Україні. Фото: stihi.ru

https://racurs.ua/ua/n150891-ojeledycya-ta-do-16-tepla-pogoda-v-ukrayini-na-25-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 25 лютого буде доволі теплою, як для цієї пори. Дощу чи снігу не очікується, переважатиме хмарність з проясненнями.

Вдень на дорогах країни, крім півдня та заходу, ожеледиця. Температура повітря вночі очікується від 1° тепла в західних областях до 13° морозу на Донбасі. Вдень повітря прогріється до 16° вище нуля за Цельсієм. Вітер прогнозують західний та південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 25 лютого очікується без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 0−2° тепла, а вдень — 6−8° вище нуля.

Погода в Харкові найближчої добибудемінливою та хмарною. Температуру повітря вночі прогнозують 5−7° із позначкою мінус, вдень 1−3° тепла.

Погода в Одесі завтра очікується тепла й без опадів. Температурні показники наступні — вночі від 1° морозу до 1° тепла, а вдень 12−14° тепла.

Погодні умови у Львові в четвер передбачають мінливу хмарність. Стовпчики термометрів покажуть вночі від 1° морозу до 1° тепла, а вдень обіцяють 12−14° тепла.

Погода в Карпатах 25 лютого буде хмарна, без істотних опадів. Температура повітря вночі від 1° тепла до 1° морозу, а вдень 12−16° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 24 лютого погода в Україні очікувалася хмарна з проясненнями, у північних областях синоптики обіцяли місцями дощі з мокрим снігом.