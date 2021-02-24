Підозрюваного у розчленуванні батька одесита переводять з СІЗО до психіатричної лікарні

Дмитро Пономаренко, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n150892-pidozruvanogo-u-rozchlenuvanni-batka-odesyta-perevodyat-z-sizo-do-psyhiatrychnoyi-likarni.html

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Жителя Одеси, якого підозрюють у скоєному в січні жорстокому вбивстві двох людей, переводять з СІЗО до психіатричної лікарні з суворим наглядом.

Відповідне рішення ухвалив Київський райсуд Одеси. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що, згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, у 30-річного Дмитра Пономаренка як у момент скоєння злочину, так і зараз спостерігаються ознаки розладу психічної діяльності.

Внаслідок цього чоловік не був здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними, — наголошує прес-служба суду.

За версією слідства, між Пономаренком та його батьком впродовж тривалого часу виникали конфлікти, до 19 січня 2021 року вони проживали окремо.

20 січня між ними знову виникла сварка, в ході якої 30-річний чоловік схопив ніж та завдав своєму 53-річному батькові множинні удари, від яких той помер на місці. Згодом за допомогою ножа підозрюваний розчленував труп батька.

На цьому він не зупинився та завдав множинні удари ножем 32-річному квартиранту батька, який від отриманих поранень також помер на місці.

Пономаренка затримали, коли він ходив по вулиці з відрізаною людською головою в руках і обмотаний людськими внутрішніми органами.

Нагадаємо, під час затримання Пономаренко заявив поліції, що «він бог, якому не поклоняються».