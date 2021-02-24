Житель Луганщини загинув внаслідок підриву на встановленій бойовиками міні, фото: Луганська обласна прокуратура

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На Луганщині місцевий житель загинув внаслідок підриву на міні, розміщеній бойовиками на його подвір’ї.

Трагедія сталася 23 лютого, розпочате розслідування. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

За інформацією слідства, бойовики в порушення мінських домовленостей здійснили мінування протипіхотними осколковими мінами натяжної дії (ПОМ-2) населеного пункту Хутір Вільний Сєвєродонецького району Луганської області.

На одній з таких мін і підірвався місцевий житель, зачепившись за її датчик на території власного домоволодіння. Від отриманих множинних вогнепальних осколкових поранень постраждалий помер у лікарні.

Під час огляду місця інциденту було вилучено частини боєприпасу, їх відправлять на експертизу.

Використання ПОМ-2 заборонено міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією 1997 року. Використання цих мін становить пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 23 лютого, на Донбасі було зафіксовано 20 випадків порушення режиму «тиші». Загинув український військовий.