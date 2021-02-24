Протести біля офісу Зеленського супроводжувались сутичками. Фото: Цензор.НЕТ

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Протести під Офісом президента, які відбулися в Києві 23 лютого на захист засудженого активіста Сергія Стерненка, прокоментували в МВС.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав вчорашні події «вакханалією насильства», а мітингувальників обізвав «парасюками». Відповідне повідомлення він опублікував на власній сторінці у Facebook.

Це була вакханалія насильства, яка не має нічого спільного з цінностями Революції гідності, —написав він.

Також Геращенко опублікував у соцмережі відео, на якому видно як молодики б’ють співробітників поліції, кидають у них фаєри.

Нагадаємо, Приморський районний суд міста Одеси 23 лютого засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Справа стосується викрадення депутата Комінтернівської райради Одещини Сергія Щербича.

Того ж вечора на Банковій відбулася акція протесту проти ув’язнення Стерненка. Не відбулося без сутичок, оскільки деякі мітингувальники відверто провокували правоохоронців — кидали фаєри, зривали з поліцейських шоломи.

У поліції заявляли, що участь в акції біля Офісу президента України взяли понад 2 тис. осіб. Також у Міністерстві внутрішніх справа повідомилии, що під час забезпечення правопорядку на Банковій постраждало 27 правоохоронців, які отримали опіки очей. А в Червоному хресті повідомили про понад 10 постраждалих під час протестів.