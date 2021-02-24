Зросла кількість затриманих на акції за Стерненка, в Авакова кажуть про 27 потерпілих силовиків — акція на Банковій

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Протести за Стерненка відбулися ввечері 23 лютого біля будівлі Офісу президента Володимир Зеленського. Під час акції сталося кілька сутичок із правоохоронцями, силовики затримували активістів.

24 активних учасників акції доставили до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили, — повідомили сьогодні у поліції Києва.

Також в МВС додали, що під час забезпечення правопорядку на Банковій постраждало 27 правоохоронців, яким була надана медична допомога. Вони отримали опіки очей.

У поліції повідомили, що участь в акції біля Офісу президента України взяли понад 2 тис. осіб.

Під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички, — розповіли правоохоронці.



Нагадаємо, спочатку поліція повідомляла про затримання 17 активістів. Водночас учасники акції заявили, що правоохоронці застосували сльозогінний газ. Також у Червоному хресті повідомили про понад 10 постраждалих під час протестів на Банковій.

Приморський районний суд міста Одеси 23 лютого засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини. Справа стосується викрадення депутата Комінтернівської райради Одещини Сергія Щербича.