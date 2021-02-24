Возросло число задержанных на акции за Стерненко, у Авакова говорят о 27 пострадавших копах

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Протесты за Стерненко состоялись вечером 23 февраля у здания Офиса президента Владимира Зеленского. Во время акции произошло несколько столкновений с правоохранителями, силовики задерживали активистов.

24 активных участника акции были доставлены в управление полиции. У них отобрали объяснения и отпустили, — сообщили сегодня в полиции Киева.

Также в МВД добавили, что во время обеспечения правопорядка на Банковой пострадали 27 правоохранителей, которым была оказана медицинская помощь. Они получили ожоги глаз.

В полиции сообщили, что участие в акции у Офиса президента Украины приняли более 2 тыс. человек.

Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения, — рассказали правоохранители.



Напомним, сначала полиция сообщала о задержании 17 активистов. В то же время участники акции заявили, что правоохранители применили слезоточивый газ. Также в Красном кресте сообщили о свыше 10 пострадавших во время протестов на Банковой.

Приморский районный суд города Одессы 23 февраля приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека. Дело касается похищения депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.