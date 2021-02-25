Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля, фото: Agência Brasília

Количество прививок за первый день вакцинации от COVID-19 назвали в Минздраве

25 фев 2021, 10:07
999

Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. Министерство здравоохранения начало информировать о ее ходе.

Было осуществлено 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой. Об этом сообщает верифицированный Минздравом проект «Коронавирус_инфо».

В регионах осуществлено такое количество прививок от COVID-19:

  • Винницкая область — 10 прививок;
  • Житомирская область — 40 прививок;
  • Киевская область — 19 прививок;
  • Черкасская область — 80 прививок;
  • Черниговская область — 10 прививок.

Отмечается, что, по данным «Государственного экспертного центра Минздрава Украины», по состоянию на 24 февраля не зафиксировано ни одного неблагоприятного события после вакцинации.


Ход вакцинации от коронавируса, инфографика: Минздрав

Напомним, первую в Украине прививку от COVID-19 сделали препаратом CoviShield врачу-реаниматолу Черкасской областной больницы Евгению Горенко. После прививки за медиком наблюдали полчаса, чтобы убедиться в отсутствии индивидуальной реакции на препарат.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров