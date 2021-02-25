Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля, фото: Agência Brasília

https://racurs.ua/n150912-kolichestvo-privivok-za-pervyy-den-vakcinacii-ot-covid-19-nazvali-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. Министерство здравоохранения начало информировать о ее ходе.

Было осуществлено 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой. Об этом сообщает верифицированный Минздравом проект «Коронавирус_инфо».

В регионах осуществлено такое количество прививок от COVID-19:

Винницкая область — 10 прививок;

Житомирская область — 40 прививок;

Киевская область — 19 прививок;

Черкасская область — 80 прививок;

Черниговская область — 10 прививок.

Отмечается, что, по данным «Государственного экспертного центра Минздрава Украины», по состоянию на 24 февраля не зафиксировано ни одного неблагоприятного события после вакцинации.

Напомним, первую в Украине прививку от COVID-19 сделали препаратом CoviShield врачу-реаниматолу Черкасской областной больницы Евгению Горенко. После прививки за медиком наблюдали полчаса, чтобы убедиться в отсутствии индивидуальной реакции на препарат.