Количество прививок за первый день вакцинации от COVID-19 назвали в Минздравеhttps://racurs.ua/n150912-kolichestvo-privivok-za-pervyy-den-vakcinacii-ot-covid-19-nazvali-v-minzdrave.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. Министерство здравоохранения начало информировать о ее ходе.
Было осуществлено 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой. Об этом сообщает верифицированный Минздравом проект «Коронавирус_инфо».
В регионах осуществлено такое количество прививок от COVID-19:
- Винницкая область — 10 прививок;
- Житомирская область — 40 прививок;
- Киевская область — 19 прививок;
- Черкасская область — 80 прививок;
- Черниговская область — 10 прививок.
Отмечается, что, по данным «Государственного экспертного центра Минздрава Украины», по состоянию на 24 февраля не зафиксировано ни одного неблагоприятного события после вакцинации.
Напомним, первую в Украине прививку от COVID-19 сделали препаратом CoviShield врачу-реаниматолу Черкасской областной больницы Евгению Горенко. После прививки за медиком наблюдали полчаса, чтобы убедиться в отсутствии индивидуальной реакции на препарат.