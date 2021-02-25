Новая COVID-вспышка — Украина в топ-10 заболеваемости в Европе

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Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали медики в Украине по данным на утро 25 февраля.

Лаборатории подтвердили за сутки 8 тыс. 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Это сразу на 2 тыс. 297 больше, чем за предыдущие сутки.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, за минувшие сутки в больницы положили 2 тыс. 770 пациентов, заболели 483 ребенка и 301 медработник.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболел уже 1 млн 325 тыс. 841 человек, умерли 25 тыс. 596 пациентов.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), Винницкой (639) областях и Киеве (652).

За прошедшие сутки в странах Европы зарегистрировано почти 200 тыс. заражений COVID-19. Сайт Worldometers сообщает, что в мире за последние сутки подтверждено 429 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Франция, Италия и Чехия. Украина сейчас на девятом месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украины на 17 месте.

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантина. Регионы поделили на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону, в которых карантин зависит от эпидемической ситуации.

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень зон карантина. В «красную» зону попала Ивано-Франковская область. Красный уровень там будет введен с 26 февраля. В то же время до того, как начал действовать адаптивный карантин, в области уже ввели усиленные ограничения с 22 февраля.