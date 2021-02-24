Адаптивный карантин действует в Украине с 24 февраля. Фото:

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Адаптивный карантин в Украине начал действовать с сегодняшнего дня, 24 февраля. Карантинные ограничения продлятся до 30 апреля.

Введены четыре уровня эпидемиологической безопасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный». Сейчас на большинстве территории страны установлен «желтый» уровень эпидемической опасности. Только в Ивано-Франковской области введен «красный» уровень. Об этом сообщали в Министерстве здравоохранения.

«Желтый» уровень — базовый для всей страны и предусматривает ограничения, которые существовали до 24 февраля. В этой зоне можно проводить массовое мероприятие, но с ограничением — один человек на 4 кв. м. Также разрешается посещать учебные заведения группами более 20 человек. Кроме того, власти разрешили проводить матчи со зрителями на трибунах, но они должны быть заполнены не более, чем на половину. Работать будут и заведения питания — кафе, рестораны, бары и столовые будут открыты до 00:00.

«Оранжевый» уровень не предусматривает дополнительных карантинных ограничений, но сигнализирует о потенциальной опасности приближения к «красному» уровню.

«Красный» уровень предусматривает запрет на работу заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ (кроме детсадов и начальных классов). Также закрытыми будут продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Несмотря на это, разрешено работать банкам, АЗС, ветеринарным магазинам, аптекам и продовольственным магазинам.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что именно апрель станет определяющим месяцем для дальнейшего развития ситуации с карантином в Украине.