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Вакцина від коронавірусу. Фото: 5 канал
Двоє з відділення — медики COVID-лікарні Києва не поспішають вакцинуватися (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150920-dvoie-z-viddilennya-medyky-covid-likarni-kyieva-ne-pospishaut-vakcynuvatysya-video.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Медики реанімаційного відділення для хворих на COVID-19 Олександрівської лікарні Києва не хочуть вакцинуватися.
Завідувач відділення реанімації для інфекційних хворих Олексій Куценко на брифінгу повідомив, що з 24 співробітників захотіли вакцинуватися тільки дві людини: він сам і медсестра.
У такій ситуації лікар бачить своє недопрацювання, оскільки не провів роз’яснювальну роботу.
При цьому Куценко називає нову вакцину хорошою і каже, що відчуває себе після щеплення добре. Також він розповів, що вже хворів на коронавірус в листопаді.
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. Було здійснено 159 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 першою дозою.
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