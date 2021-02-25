Вакцина від коронавірусу. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n150920-dvoie-z-viddilennya-medyky-covid-likarni-kyieva-ne-pospishaut-vakcynuvatysya-video.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Медики реанімаційного відділення для хворих на COVID-19 Олександрівської лікарні Києва не хочуть вакцинуватися.

Завідувач відділення реанімації для інфекційних хворих Олексій Куценко на брифінгу повідомив, що з 24 співробітників захотіли вакцинуватися тільки дві людини: він сам і медсестра.

У такій ситуації лікар бачить своє недопрацювання, оскільки не провів роз’яснювальну роботу.

При цьому Куценко називає нову вакцину хорошою і каже, що відчуває себе після щеплення добре. Також він розповів, що вже хворів на коронавірус в листопаді.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. Було здійснено 159 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 першою дозою.