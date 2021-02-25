«Вакцинна дипломатія» Росії підсаджує Європу на голку — Times

https://racurs.ua/ua/n150924-vakcynna-dyplomatiya-rosiyi-pidsadjuie-ievropu-na-golku-times.html

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Вакцина від коронавірусу сприяє геополітичним планам Кремля щодо розширення свого впливу на тлі гострої нестачі медпрепаратів серед країн-членів Євросоюзу в Східній Європі.

Наразі лише три вакцини пройшли перевірку європейським регулятором: Pfizer-BionNTech, Moderna і Oxford/Astrazeneca. Брюссель вважає, що Росія разом з Китаєм прагне розширити свій вплив, використовуючи пандемію COVID-19, пише Times.

Якщо завдання «вакцинної дипломатії» Кремля полягає ще й в тому, щоб викликати розкол в ЄС, він як ніколи близький до його виконання в Словаччині, де уряд балансує на межі розпаду через скандал у правлячій коаліції, спричинений закупівлями вакцини, — зазначає Times.

Словацький прем'єр Ігор Матович звинуватив партнера по коаліції, партію «За людей» в тому, що політиканство для неї важливіше порятунку людських життів у відповідь на блокування політсилою резолюції, яка дозволила б Братиславі вести торги з Москвою.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше поцікавилася, чому Москва пропонує мільйони доз вакцини іншим країнам, коли рівень вакцинації її власного населення залишається вкрай низьким.

Нагадаємо, Словаччина — не єдина країна ЄС, яка розглядає можливість закупівель російської вакцини «Супутник V». Угорщина підписала контракт з Росією про постачання вакцини від коронавірусу місяць тому, Хорватія і Чехія також проявляли інтерес. Водночас, у Росії та Китаї рівень вакцинації становить близько 2%.