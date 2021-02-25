У Білорусі дали термін застреленому силовиками протестувальнику

Протести в Білорусі. Фото: Tut.by

https://racurs.ua/ua/n150923-u-bilorusi-daly-termin-zastrelenomu-sylovykamy-protestuvalnyku.html

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У Білорусі винесли вирок покійному Геннадію Шутову, якого смертельно поранили в голову під час протестів 11 серпня, і його другові Олександру Кордюкову.

Суддя Брестської області Світлана Кременєвська визнала Шутова і Кордюкова винними в опорі із застосуванням насильства, а Кордюкова — ще і в замаху на вбивство особи у зв’язку зі здійсненням нею службової діяльності, пише Tut.by.

Кордюкову призначили 10 років колонії посиленого режиму, а Шутову винесли обвинувальний вирок без призначення покарання.

Потерпілими у справі проходили військовослужбовці Роман Гаврилов та Арсеній Голіцин. Під час сутички з ними й загинув Шутов.

Обидва військовослужбовці раніше відмовилися пред’являти позови до обвинувачених про відшкодування шкоди. Вирок не вступив в законну силу і може бути оскаржений.

На суді Кордюков заявляв, що не знав, що потерпілі були при виконанні, оскільки вони були без форми, не представлялися і не показали документи.

МВС Білорусі щодо інциденту повідомило, що у Бресті на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках.